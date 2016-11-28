Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklayacaklar!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün "Teröre destek verenlerle Kartal mitinglerine katılan Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye'de milli güvenlik sorunu olarak Kemal Kılıçdaroğlu sorunu yaşanmaktadır. HDP eş başkanları cezaevindeler ama Kılıçdaroğlu HDP eş başkanı gibi siyaset yapmaktadır" ifadesiyle ilgili olarak "Bunlar Kemal Bey’i de tutuklayacaklar matmazel. Bu sözler, bunun ayak sesleridir" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Her bocalama devresinde AK Parti'de şunlar oluyor" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Parti içindeki bazı kafalardan aykırı sesler çıkıyor.

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- Aykırı sesler çıkaranların üzerine küçük çapta bir çullanma oluyor.

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- “Parti içinde durumdan hoşnut olmayanlar var” dedikodusu ayyuka çıkıyor.

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- Gözler umarsızca Abdullah Gül’e çevriliyor.

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- Ahmet Davutoğlu’na günah keçisi muamelesi yapılıyor.

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- Mehmet Şimşek geriye düşüyor.

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- Bekir Bozdağ ileri atılıyor.

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- “Reis”e bağlılık yeminleri ettiriliyor.

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- Bütün sorumluluk dış güçlere atılıyor.

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- Fantastik beyanlar ortalığı kaplıyor.

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- Bülent Arınç hayırla yâd edilmemeye başlanıyor.

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- Zafer şarkılarının yerini direniş marşları alıyor.

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- “Parti içindeki hainler” meselesi gündeme geliyor.

Resmen bir moda başlattı

Kendi hesabından kendisini överken yakalanan Bursa Belediye Başkanı, birazcık komik duruma düşmüş oldu ama sonuçta yeni bir modanın da öncüsü oldu.

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Belediye Başkanı’nı örnek alan birçok kişi, kendi sosyal medya hesaplarından kendilerini övmeye başladı.

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Üzülmeyin Sayın Başkan!

Komik oldunuz ama öncü de oldunuz.

Fidel için ne dediler?

“Tam bir diktatördü.”

AK Parti destekçisi liberal

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“İyiydi, hoştu ama Kürtleri katleden Saddam’a destek vermişti.”

Kürt Siyasi Hareketi’nden bir trol

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“Asıl devrimci Fidel değil, Erdoğan’dır.”

Sözü her koşulda Erdoğan’a getirmek isteyen AK trol

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“Çekmecesinde Atatürk’ün Nutuk’u vardı, ‘Atatürk varken bize devrimci denmez’ derdi.”

Fidel’den İsmet Paşa çıkarmaya çalışan bir Kemalist

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“Tamam ABD’ye kafa tuttu ama biz de tutuyoruz.”

Burhan Kuzu

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“Che’ye selam söyle Fidel... Işıklar içinde uyu lütfen...”

Romantik sosyalist genç kız

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“İyi diyorsunuz ama 50 yıl hüküm sürdü, yerine kardeşini bıraktı...”

Osmanlı saltanatına hayran bir mehterci...

Tarkan

FİDEL için yayınladığı mesaj nedeniyle bazıları ne kadar kızıyorsa Tarkan’a...

Bense aynı nedenden dolayı biraz daha çok seviyorum Tarkan’ı...

Kemal Bey'i tutuklayacaklar matmazel

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, şöyle demiş:

- Türkiye’de milli güvenlik sorunu olarak Kemal Kılıçdaroğlu sorunu yaşanmaktadır.

- HDP eşbaşkanları cezaevinde ama Kılıçdaroğlu HDP eşbaşkanı gibi siyaset yapmaktadır.

*

Bunlar Kemal Bey’i de tutuklayacaklar matmazel.

Bu sözler, bunun ayak sesleridir.