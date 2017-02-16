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Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu devrim yaptı

"Bundan sonra 'başörtüsü/şort' bağlamında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır"

16 Şubat 2017 11:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı ileri sürülen başörtülü genç kızı ziyaret etmesiyle ilgili olarak "Bu bir devrimdir. Başörtüsü/Şort gerginliğini üzerinden bir türlü atamayan memleketimizde bu ikiliği kaldırıp taşa vuran, bu ikiliği yerlere çalan, bu ikilikten nemalananlara 'yürü git' çeken çok süper bir devrimdir" görüşünü dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın "Kim korkar milletten" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Başörtü/Şort iklemini yıktı geçti Kemal Bey

Minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kızı ziyaret eden CHP Lideri Kemal Bey.

Dikkat!
Bu bir devrimdir!

Başörtüsü/Şort gerginliğini üzerinden bir türlü atamayan memleketimizde...
Bu ikiliği kaldırıp taşa vuran, bu ikiliği yerlere çalan, bu ikilikten nemalananlara “yürü git” çeken...
Çok süper bir devrimdir.

Ve bundan sonra “başörtüsü/şort” bağlamında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Âlim, at, kaftan, çamur falan

Meşhur Osmanlı kıssalarındandır.

Yavuz Sultan Selim, hocasının atı kaftanına çamur sıçratınca...

“Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukamın üstüne koysunlar” demiş.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kıssayı anlatarak...

AK Parti’yi KHK ile üniversiteden atılan akademisyenler konusunda etkilemeye çalıştı.

Peki etkilemeyi başarabilir mi?

Tabii ki hayır!

Çünkü AK Parti, KHK ile üniversiten uzaklaştırılan akademisyenleri ne yazık ki “âlim” olarak görmüyor, muzır işler çeviren insanlar olarak görüyor.

Sadece bana mı?

Evet cephesinden de...
Hayır cephesinden de...
Zaman zaman gelen...

“Evet diyen de hayır diyen de vatanını seviyordur” falan türü açıklamalar, sadece bana mı acayip samimiyetsiz geliyor acaba?
 

 

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