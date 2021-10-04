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Ahmet Hakan: Kazanan takım genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaşmıştı

04 Ekim 2021 09:11

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin videosu tartışılmaya devam ederken, "kazanan takımın genelge Erdoğan'ın takımı olduğunu" yazdı. 

Hakan, yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarıyla basket oynadığını yeni öğrendik. Bu konuda iki duyum aldım, ikisini de paylaşıyorum: Bir: Basket maçları yeni başlamamış. Epey bir zamandır oynanıyormuş.  İki: Kazanan takım, genelde Erdoğan’ın takımı oluyormuş" ifadelerini kullandı. 

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TIKLAYIN - Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

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