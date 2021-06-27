Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kanal İstanbul için bakanı dinlemeden karar vermeyin. Ekrem İmamoğlu’nu dinleyin. Bir değil, iki değil, üç değil, beş, değil, yüz kez dinleyin. Ama bir kerecik de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu dinleyin. Önyargısız bir şekilde kulak verin kendisine." görüşünü savundu.

Hakan, "İtiraf ediyorum: Ben, Kanal İstanbul konusunda bu zamana kadar hep Ekrem İmamoğlu’nu dinledim. Ve yine itiraf ediyorum: Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşımı, beni hayli etkiledi. Kanal İstanbul’a karşı bir alerji oluştu bende. 'Ne gerek var?' dedim. 'Nüfus artacak' dedim. 'Para gidecek' dedim. 'Doku bozulacak' dedim, ancak geçen gece Tarafsız Bölge’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla bir araya gelince... Kafa konforum biraz bozuldu." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Çünkü Bakan Bey... Çok aykırı şeyler söylüyordu. Kendinden gayet emin konuşuyordu. 'Acaba mı?' dedirtiyordu. Kafaları karıştırıyordu. Ezberleri bozuyordu. Bambaşka bir perspektif sunuyordu.

Bir hüküm cümlesi kurmak istemiyorum. Ama hepinize bir tavsiyede bulunabilirim: Ekrem İmamoğlu’nu dinleyin. Bir değil, iki değil, üç değil, beş, değil, yüz kez dinleyin. Ama bir kerecik de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu dinleyin. Önyargısız bir şekilde kulak verin kendisine.

Merak etmeyin: Bakanı dinlerseniz... Günaha girmiş olmazsınız. Davanıza ihanet etmiş olmazsanız. Belki sadece biraz kafa konforunuz bozulabilir. Ama fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanların kaderi de budur. Kafa konforu haramdır onlara."