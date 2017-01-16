Ahmet Hakan: Kanal D'nin eski ana haber sunucusu benden daha şanslı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Kanal D Ana Haber sunucusu Serdar Cebe'nin kendisinden daha şanslı olduğunu savundu. "Kanal D Haber’in bayrağını, o bayrağı her zaman en onurlu ve en vakur şekilde taşıyan Serdar Cebe’den devralacağım" diyen Hakan, "Ama Serdar Cebe’yle yollarımızı ayırmayacağız. Bir süre beraber çalışacağız. Onun çok değerli katkılarına, önerilerine ihtiyacımız olacak. Sonra da Serdar’ı Washington’a uğurlayacağız. Kanal D Washington Temsilcisi olarak. Bu nedenle kendisi benden daha şanslı yani" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Erdoğan referandumu kaybederse" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kravat ve Kanal D

KÖPÜRTMEK, merak uyandırmak, dikkat çekmek için falan söylemiyorum.

Yemin ederim.

*

Gelen öneriler karşısında o hale gelmiş durumdayım ki...

Bu akşam saat 19.00’da Kanal D ekranına çıktığımda...

Kravat takacak mıyım, takmayacak mıyım?

Hâlâ bilmiyorum.

Gerçekten bilmiyorum.

Serdar Cebe

Kanal D Haber’in bayrağını, o bayrağı her zaman en onurlu ve en vakur şekilde taşıyan Serdar Cebe’den devralacağım.

*

Ama Serdar Cebe’yle yollarımızı ayırmayacağız.

Bir süre beraber çalışacağız.

Onun çok değerli katkılarına, önerilerine ihtiyacımız olacak.

*

Sonra da Serdar’ı Washington’a uğurlayacağız.

Kanal D Washington Temsilcisi olarak...

Bu nedenle kendisi benden daha şanslı yani.