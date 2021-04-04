Ahmet Hakan: Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Saat 19.00’daki kapanma uygulaması, ramazanda da devam etsin. Ramazanda tüm lokanta ve kafeler için tam kapanma zorunluluğu olmasın." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Şu andaki uygulama şöyle: Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor. Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak: Bütün kafe ve lokantalar kapalı. Bu karar, yeniden gözden geçirilirse hem son açılmayla nefes alan işletmeler, iyice nefessiz kalmamış olurlar hem de tercihlere daha fazla saygı ve itina gösterilmiş olur." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Önerim şu: Saat 19.00’daki kapanma uygulaması, ramazanda da devam etsin. Ramazanda tüm lokanta ve kafeler için tam kapanma zorunluluğu olmasın. Çünkü 19.00 kapanması, zaten toplu iftar buluşmalarının önünü büyük ölçüde kesiyor, iftarlardaki olası yığılmayı önlüyor.Türkiye’de oruç ibadeti, gerçekten çok yaygın... Oruç tutanların sayısı her zaman fazla olur ülkemizde. Bu yüzden bazı lokanta ve kafeler, ramazan boyunca iş yerlerini, kendi kararlarıyla kapatırlar. Ama açık olmayı tercih edecek lokanta ve kafeler de olacaktır. Onlara “Sen de kapatacaksın” denmemeli.

Ayrıca oruç tutmamayı tercih eden vatandaşlarımız da var.

Onlar açısından da bu kararın gözden geçirilmesi yararlı olur. Aksi takdirde “Oruç tutanlar iftarlarını lokantalarda yapamıyor, siz de kafe ve lokantalara gitmeyin” türü bir yaklaşım ortaya konmuş olur.

“Paket servis açık” diyecek olanlara ise sadece şunu hatırlatmak isterim: Paket servis, sektörün ancak çok ama çok az bir kısmını karşılayabiliyor."