Ahmet Hakan: Kadınların sokaklarda başörtülerini polis zoruyla çıkarmayı öngörüyorsa adı batsın bu Avrasyacılığın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen’in "Avrasyacı" olduğunu iddia ederek destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tepki gösterdi.

Hakan, yazısında "ırkçı, faşist ve kötülükler kraliçesi" dediği Le Pen'in kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamak istediğini hatırlatarak, Perinçek'in desteğine ilişkin şunları yazdı:

"Perinçek’e göre... Fransa seçimi aynı zamanda Türkiye’nin seçimiymiş... Macron, Amerikan tekellerinin adamıymış... Le Pen’in kazanması lazımmış... Bütün tanıdıklarımızı Le Pen’e oy vermeye davet etmeliymişiz... Le Pen tam bir Avrasyacıymış... Avrasya’nın cumhurbaşkanı adayıymış... Her yerde Türkiye’ye destek olurmuş...

İyi ama Doğu Perinçek, Marine ablamız iktidara geldiğinde kadınların başörtülerini polis marifetiyle çıkarmayı da vaat ediyor. Paris sokaklarında başörtülü avına çıkacak bu ablamız. İşin bu kısmını nereye koyacağız? “Avrasyacılık” uğruna görmezden mi geleceğiz?

Benim bu konudaki çizgim çok açık ve nettir: Sokaklarında başörtülülerin sürüklendiği bir Paris görmektense... Amerikan tekellerinin adamı olan kifayetsiz muhteris Macron’un kazanmasını tercih ederim.

Ve eğer “Avrasyacılık” dediğiniz şey... Kadınların sokaklarda istedikleri gibi giyinmelerine izin vermiyorsa... Sokaklarda kadınların başörtülerini polis zoruyla çıkarmayı öngörüyorsa... Adı batsın bu Avrasyacılığın."

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