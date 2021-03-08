Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kadınlara şiddet uygulayan yaratıklara artık terörist muamelesi yapalım" görüşünü savundu.

Hakan, "Kadınlar Günü’ne bir kadının öldüresiye dövülmesi olayıyla girdik. Yine aynı şeyler oldu: Sosyal medya ayağa kalktı... 'Tutuklansın' kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı... Falan. Bir kısırdöngüye düşmüş durumdayız. Bir türlü kurtulamıyoruz. Ne yaparsak yapalım, kadınlara şiddet uygulayan yaratıklar üzerinde etkili olamıyoruz toplum olarak" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Nasihat ediyoruz... Aldırmıyorlar. 'Erkekliğe sığmaz' falan diyerek en önem verdikleri yerden yürüyoruz... Irgalanmıyorlar. Utandırmaya çalışıyoruz... Hiç utanmıyorlar.- Annesinden, bacısından falan söz ediyoruz... Sıfır etki.

Galiba en iyisi bu yaratıklara 'terörist' muamelesi yapmak. Bir de bunu deneyelim. Belki işler."