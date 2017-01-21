Ahmet Hakan: Kadın milletvekillerine sesleniyorum; şu fotoğraftaki adamlara bu zevki tattırdınız ya aşk olsun!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini Meclis kürsüsüne kelepçelemesiyle başlayan Genel Kurul'daki gerginliğin kadın vekiller arasında arbedeye dönüşmesine ilişkin olarak "AK Partili, CHP’li, MHP’li, HDP’li kadın milletvekillerine sesleniyorum: Şu fotoğraftaki erkeklerin şu küçümseyen, şu alay eden, şu eğlenen şu tadını çıkaran hallerine bir bakın. Bu adamlara bu zevki tattırdınız ya... Aşkolsun size. Vallahi aşkolsun" diye yazdı.

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Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Kadın milletvekilleri kavga ettiği zaman' başlıklı yazısı şöyle:

Millet kimdir, neye denir?

- AK Partili, CHP’li, MHP’li, HDP’li... Hepsine birden MİLLET denir.

- Anayasa değişikliğine evet diyenler ve hayır diyenler... Hepsi birden toplanınca MİLLET olur.

- Erdoğan’ı sevenler ve sevmeyenler... Hepsi MİLLET’tir.

- Sünni, Alevi... Türk, Kürt... Muhafazakâr, seküler... Sağcı, solcu... Hepsi ama hepsi MİLLET’tir.

Erkeklere bu seyir zevkini tattırdınız

AK Partili, CHP’li, MHP’li, HDP’li kadın milletvekillerine sesleniyorum:

Şu fotoğraftaki erkeklerin şu küçümseyen, şu alay eden, şu eğlenen şu tadını çıkaran hallerine bir bakın.

Bu adamlara bu zevki tattırdınız ya...

Aşkolsun size.

Vallahi aşkolsun.

Aylin Hanım'ın şovuyla ilgili bir yaklaşım

Kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek...

Şu hayatta görüp görebileceğimiz en saçma, en gereksiz, en nahoş, en sonuçsuz, en hesapsız, en stratejisiz, en düşüncesiz eyleme imza attı Aylin Nazlıaka...

- SAÇMAYDI, çünkü...

Kendisini kürsüye kelepçelemesinin anlamlı herhangi bir mesajı yoktu.

- GEREKSİZDİ, çünkü...

Yaptığı şeyle herhangi bir derde en küçük bir deva bile olamadı.

- NAHOŞTU, çünkü...

Kendisi gibi düşünmeyenlerde sadece derin bir antipati hissi uyandırdı.

- SONUÇSUZDU, çünkü...

“Hayırcı” cepheye minnacık bir katkı bile sunmaktan uzaktı.

- HESAPSIZDI, çünkü...

Yine yeni yeniden “evetçi” cephenin konsolide olmasına katkı sağladı.

- STRATEJİSİZDİ, çünkü...

Sonucu hiç hesaplanmamış tek kişilik bir şovdu yapılan.

- DÜŞÜNCESİZDİ, çünkü...

Kavga dövüşün halkı asıl meseleden uzaklaştırdığının farkında değildi.

Kavgaya dövüşe girişmek için...

Hoyratlık yapmak için...

Kaba kuvvete başvurmak için...

Fırsat arayanlara öyle muhteşem bir fırsat verdi ki Aylin Nazlıaka...

Başta Melih Gökçe olmak üzere bütün AK Partililer kendisine acayip şükran duyuyorlardır.

O kadar ki...

Bu konuda bahse girmeye bile varım.

Kavga çıkaranların hiç mi suçu yok

“AYLİN Nazlıaka’yı eleştiriyorsun da kavga çıkaranlara bir sözün olmayacak mı?”diyenlere sesleniyorum:

Kavga çıkaranlarla ilgili siz ne düşünüyorsanız...

Onu binle çarpın!

Çıkan sonuç var ya...

İşte o, benim onlar hakkındaki düşüncemdir.

Bayan Enç

Soyadı Enç olan AK Parti Antalya Milletvekili...

- “Kimse Yok Mu” adlı FETÖ’cü derneğin üyesiymiş.

- Türkçe Olimpiyatları’nın da epey goygoyunu yapmış.

Neyi örtmeye çalıştığınızı anlıyoruz Bayan Enç

Etyen'e bunu yapan

Etyen Mahçupyan, AK Parti yanlısı bir yazardı.

Son zamanlarda hükümeti, AK Parti’yi ve Erdoğan’ı azıcık eleştirmeye başladı.

Üstelik gayet dostane bir üslupla.

*

Vay efendim sen misin bunu yapan!

Hükümetten daha hükümetçi bir gazetecik, bir süredir sürmanşetten Etyen Mahçupyan’ı infaz ediyor.

Hem de korkunç bir suçlamayla...

Etyen Mahçupyan’ın can yoldaşı Hrant’ın öldürülmesinde payı olduğu imasıyla...

*

Etyen Mahçupyan’a her türlü iftira atılır ama böyle de iftira atılır mı yahu!

İftiranın bile bir seviyesi, bir kalitesi, hatta bir ahlakı falan olur.

Madem müfterilik yapacaksın, bari kafayı çalıştır da biraz yakışan iftira at be adam!

*

Etyen’e bunu yapan zihniyetin ne elinden ne dilinden kimse emin olamaz.

Tabii en başta AK Parti yanlıları...