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Ahmet Hakan: İTÜ, Celal Şengör'e soruşturma açmış, ballandırarak anlatım, yeterli gelmiyor mu mesela?

Şengör, bir videosunda kadın öğrencisine uyguladığı tacizi, "O kadar kızdırdı ki, eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım, bu dehşete düştü" sözleriyle anlatmıştı

21 Eylül 2021 09:46

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör, kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı videoya ilişkin olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) soruşturma başlattığını hatırlattı ve "Ballandırarak anlatım, yeterli gelmiyor mu mesela?" diye sordu. 

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi... Yaptığı terbiyesizliği, zorbalığı, tacizi marifet gibi ballandırarak anlatan Celal Şengör’e idari soruşturma açmış. Nesini soruşturacaklarsa!

Daha doğrusu soruşturulacak ne varsa! Olay yeri incelemesi mi yapılacak? Tanıklar mı dinlenecek? Anlattığının doğru olup olmadığı mı saptanacak? Palavra sıkıp sıkmadığı mı kontrol edilecek? Ne çıkacak bu soruşturmadan? Ballandırarak anlatım, yeterli gelmiyor mu mesela?"

Tıklayın - İTÜ'den Prof. Celal Şengör'ün videosuyla ilgili açıklama: Soruşturma açıldı

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