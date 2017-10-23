Ahmet Hakan: İstanbul'a ihanet Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne yıkılabilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son 15 yılda yapılan inşaatlar nedeniyle İstanbul'un çehresinin bozulması hakkında söylediği "Biz bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" sözlerini değerlendirdi. Hakan, "Bu ihanetin sorumluluğu da pek yakında Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstüne yıkılabilir" dedi.

Ahmetr Hakan'ın "Kadir, Melih, Abdullah, Bülent falan... Şu anda ne düşünüyorlar?" başlığıyla yayımlanan (23 Ekim 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İstanbul'a ihanet Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne yıkılabilir

CUMHURBAŞKANI Erdoğan dedi ki:

- Biz İstanbul’un kıymetini bilemedik.

- Biz bu şehre ihanet ettik.

- Hâlâ da ediyoruz.

- Ben de bundan sorumluyum.

Korkarım...

Bu ihanetin sorumluluğu da pek yakında Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstüne yıkılabilir.

Nasıl mı?

Mesela şöyle denilerek:

- Biz İstanbul’a ihanet ederken... Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi?

- Hâlâ da ediyoruz... Neredesin Bay Kemal?

- Sessiz kalarak bizim ihanetimize sen geçit verdin sen.

İhanetin alkışlanması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” demesinin alkışlanmasına takmış millet.

“İhanet ettim diyor, karşısındakiler de alkışlıyor” diye durumu sarakaya alanlar var.

Ey millet!

Oradaki alkış, “ne iyi ettin de İstanbul’a ihanet ettin” alkışı değildir.

Oradaki alkış, “bunun farkına varman ve açıkça ifade etmen, hatanın farkına varman anlamına gelir ve bu da güzel bir şeydir” alkışıdır.