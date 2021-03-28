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Ahmet Hakan: “İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın güvende değil, sözleşme kalkınca kadın cinayetleri arttı” falan türü lakırdılar etmek saçmalamaktır

28 Mart 2021 07:34

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan," İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın güvende değil, sözleşme kalkınca kadın cinayetleri arttı' falan türü lakırdılar etmek saçmalamaktır" görüşünü savundu. 

Hakan yazısında, "İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını... Kadın hakları açısından önemli bir perspektif yoksunluğu olarak görüp kıyasıya eleştirmek mümkün. Ama 'İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra hiçbir kadın güvende değil, sözleşme kalkınca kadın cinayetleri arttı' falan türü lakırdılar etmek... Kelimenin tam anlamıyla saçmalamaktır." düşüncesini dile getirdi.

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