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Ahmet Hakan: İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, insanlığı çıkarmaya çabalayalım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamalarda "ümmet" vurgusu yapmıştı

17 Mayıs 2021 08:20

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin olarak, "İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, İsrail’in karşısına insanlığı çıkarmaya çabalayalım. Unutmayalım: İnsanlık onuru, İsrail’i yenecek!" dedi. 

Hakan, yazısında"Londra sokakları İsrail karşıtı gösterilerde atılan sloganlarla inledi. Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi. Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı... Meleğimiz Rihanna 'Kırılsın bu zalim döngü' dedi. New York’ta bir grup, Biden’a 'İsrail’e desteği kes' dedi. ABD’li ünlü siyasetçi Bernie Sanders ülkesinin İsrail yanlısı tutumuna veryansın etti. Hollywood starlarından Mark Ruffalo, 'İsrail’e yaptırım' istedi... İsveçli popçu Zara Larsson, 'İsrail suç işliyor' dedi. Listeyi uzatabilirim. Kısacası... Demem o ki... Yeryüzünde bir vicdan ayaklanması var. Gelin, bu vicdan ayaklanmasından yola çıkarak... İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, İsrail’in karşısına insanlığı çıkarmaya çabalayalım. Unutmayalım: İnsanlık onuru, İsrail’i yenecek!" ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, ümmet vurgusu yapmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ilk olarak "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Çavuşoğlu, dün de Filistin'le ilgili bir açıklama yaparak, "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" diye konuşmuştu.

TIKLAYIN - Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor, Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır

 

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