Ahmet Hakan: İsrail’in karşısına ümmeti çıkarmaya çabalamayalım, insanlığı çıkarmaya çabalayalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ilk olarak "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Çavuşoğlu, dün de Filistin'le ilgili bir açıklama yaparak, "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" diye konuşmuştu.

TIKLAYIN - Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor, Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır