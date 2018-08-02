Ahmet Hakan: IŞİD'in vahşeti karşısında kaplan kesilenler, PKK'ya işte böyle mülayim oldular!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan önceki gün Hakkari'de PKK'nın bombalı terör saldırısıyla hayatlarını kaybeden anne ve 11 aylık Mustafa hakkında kınama mesajı yayınlayanları eleştirdi. Hakan, terör örgütü IŞİD’in "sergilediği herhangi bir vahşet karşısında kaplan kesilenler" dediği grubun "PKK’nın sergilediği kan dondurucu vahşet karşısında mülayim olduklarını" kaydetti.

"Şiddet kimden gelirse gelsin kınarlarmışşş!" başlığıyla bir yazı kaleme alan Hakan şunları söyledi:

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IŞİD adlı terör örgütünün herhangi bir cinayetinde...

Her biri ağızlarını doldurarak şöyle haykırıyordu:

- İşte IŞİD vahşeti!

- Barbar IŞİD!

- IŞİD katletti!

*

PKK adlı terör örgütü, bir anne ve bebeğini katledince...

Aynı ağızlar, bu kez şöyle fısıldadılar:

- Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz.

- Bu saldırı hiçbir mazeretle açıklanamaz.

- Bu kabul edilemez.

*

Görüyorsunuz değil mi?

IŞİD terörü söz konusu olduğunda gazı sonuna kadar kökleyenler...

PKK terörü söz konusu olduğunda nasıl da anında frene basıveriyorlar!

- “Katliam” demek yok.

- “Vahşet” demek yok.

- “Barbarlık” demek yok.

Hepsini geçtim.

Anne ve bebeğini katleden terör örgütünün adının tek harfini söylemek bile yok!

P yok! K yok! K yok!

*

Peki ne var?

Utanmazca geçiştirme var.

Arsızca yuvarlama var.

Kısacası...

IŞİD’in sergilediği herhangi bir vahşet karşısında kaplan kesilenler, PKK’nın sergilediği kan dondurucu vahşet karşısında işte böyle mülayim mi mülayimoldular.

*

Benim riyakârlık karşısında her zaman midem bulanır.

Riyakârlık kimden gelirse gelsin...