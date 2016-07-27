Ahmet Hakan: IŞİD hedefine ulaşmak için takım elbise giymez, Fetullah içki içmeyen adamına "Alkol al" der!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen Gülen cemaati ile IŞİD'i karşılaştırdı. Hakan, "IŞİD hedefine ulaşmak maksadıyla da olsa asla kravat takmaz, takım elbise giymez, tıraş olmaz, 'tedbir' yapmaz. Fetullah ise içki içmeyen adamını 'Aman şakirt, kendini belli etme, tedbiri elden bırakma, alkol al, dans et' der" diye yazdı.

Hakan, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Nazlı Ilıcak ile ilgili olarak, "Nazlı Ilıcak'a 'Darbeci' diyemezsiniz. 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a tüm hayatı, sizin bu iddianızı tekzip eder. Cemaat’in karar alma mekanizmalarının herhangi bir noktasında yer aldığına zerre kadar inanmıyorum Nazlı Ilıcak’ın. İfadesi alınıp hemen serbest bırakılmalıdır. Hele OHAL koşullarında 30 günlük gözaltı süresinin hiç değilse bir kısmından faydalanmaya falan kalkmak, ancak Cemaat yargısına yakışır bir zulüm olur" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Fetullah ile IŞİD arasındaki 7 fark" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle şöyle:

1- IŞİD hedefine ulaşmak maksadıyla da olsa asla kravat takmaz, takım elbise giymez, tıraş olmaz, "tedbir" yapmaz...

FETULLAH ise içki içmeyen adamını “Aman şakirt, kendini belli etme, tedbiri elden bırakma, alkol al, dans et” der.

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2- IŞİD, dini kendisi gibi algılamayanları boyunları kesilecek kâfirler olarak görür ve bunu belli eder. FETULLAH ise dini kendisi gibi algılamayanları alabildiğine küçümser ama bunu asla belli etmez.

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3- IŞİD hiçbir kibarlığa sığınma gereği duymadan ve kendisinden nefret ettirmeyi göze alarak barbarlığını icra eder... FETULLAH ise içinde taşıdığı barbarlık potansiyelini son ana kadar gizler, saklar ve belli etmez.

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4- IŞİD gözünü kırpmadan kelle keser... FETULLAH ise gözünü kırpmadan tankla ezer.

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5- IŞİD Haşhaşilerini cennette huri vaadiyle aldatıp intihar komandosu yapar... FETULLAH ise Haşhaşilerini kendisinin Mehdi olduğuna inandırarak kamikaze yapar.

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6- IŞİD ordu kurup en hunhar saldırılarla fethetmeye, ele geçirmeye ve tutunmaya gayret eder... FETULLAH ise devlet kadrolarına sızıp devleti yukardan ele geçirmeye gayret eder.

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7- IŞİD, toplumların en altlarındaki yoksul, çaresiz ve işsizleri ya da şiddete temayüllü psikopat tipleri kendisine asker yapar. FETULLAH ise generalleri, savcıları, rektörleri, polis şeflerini 30 yıllık yatırımla yetiştirip kendisine asker yapar.

NAZLI ILICAK DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

BÜTÜN anlı şanlı Cemaatçiler bir biçimde kapağı yurtdışına atarlarken...

Nazlı Ilıcak, ülkeyi terk etmedi.

Oysa istese hemen Paris’te ya da Londra’da kendisine yepyeni bir hayat kurabilirdi.

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Nazlı Ilıcak için...

- “Ortaya konan tüm kanıtlara rağmen Cemaat tehlikesini anlamadı” diyebilirsiniz.

- “Cemaat’in savcısını, Cemaat’in polisini korudu, kolladı” diyebilirsiniz.

- “İnat etti” diyebilirsiniz.

- “Kanlı darbeyi gördüğü halde, bunu Cemaat’e kondurmadı” diyebilirsiniz.

Ama onun için...

“Darbeci” diyemezsiniz.

27 Mayıs’tan 28 Şubat’a tüm hayatı, sizin bu iddianızı tekzip eder.

-

Cemaat’in karar alma mekanizmalarının herhangi bir noktasında yer aldığına zerre kadar inanmıyorum Nazlı Ilıcak’ın.

İfadesi alınıp hemen serbest bırakılmalıdır.

Hele OHAL koşullarında 30 günlük gözaltı süresinin hiç değilse bir kısmından faydalanmaya falan kalkmak, ancak Cemaat yargısına yakışır bir zulüm olur.