Ahmet Hakan:  İşgalci konumda olan bir ülke, durup dururken topraklarını işgal ettiği ülkeye saldırdığında "Savaşa hayır" denmez, denemez

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Savaşa tabii ki karşıyız. Tabii ki kimse ölmesin. Tabii ki barış olsun. Tabii ki kan dökülmesin. Tabii ki sorunlar sulh yoluyla hallolsun. Tabii ki yurtta barış olsun. Tabii ki dünyada barış olsun. Tabii ki çiçekler açsın. Tabii ki güneşler doğsun. Ama yıllardır haksız hukuksuz bir şekilde işgalci konumda olan bir ülke, durup dururken topraklarını işgal ettiği ülkeye saldırdığında 'Savaşa hayır' denmez, denemez." görüşünü savundu.

Hakan, "Uluslararası hukuku tanımayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin verdiği kararları hiçe sayan ve saldırgan taraf olan ülkeye karşı girişilen mücadele karşısında 'Savaşa hayır' diye ortaya çıkmak için ya safdil olmak gerekir ya da kötü niyetli. Böyle bir durumda iki tarafa da 'Savaşa hayır' diye çağrıda bulunmak, dünyanın en hakkaniyetsiz tutumudur." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Hakkaniyetli tutum ise şudur: İşgalci tarafa 'Hey işgalci! İşgal ettiğin toprakları terk et' demektir. Zaten işgalci, işgal ettiği toprakları terk ettiği anda... Güneş doğacak, çiçekler açacak, kuşlar uçacak ve barış gelecektir. Şu hiç akıllardan çıkmasın: Atatürk, bu ülkeyi savaşarak kurtardıktan sonra... 'Yurtta barış, dünyada barış' demiştir. Azerbaycan da işgal altındaki vatanını kurtardıktan sonra... 'Yurtta barış, dünyada barış' der, diyecektir." ifadesini kullandı.

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