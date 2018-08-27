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Ahmet Hakan: İrem Hanım; istediğiniz adamı kendinize 10 günde âşık edebilirsiniz, fakat...

"Aşık ettiğiniz o adamın 11. günün şafağında kaçma ihtimalini yabana atmayın"

27 Ağustos 2018 10:11

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan , şarkıcı İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde 'Kim olursa olsun 10 günde âşık ederim kendime' açıklamasını köşesine taşıyarak yorumladı. Hakan Derici'ye seslenerek, "İstediğiniz adamı, kendinize 10 günde âşık edebilirsiniz. Fakat İrem Hanım...Kendinize âşık ettiğiniz o adamın 11. günün şafağında yanınızdan hızla kaçma ihtimalini sakın yabana atmayın" dedi. 

 

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Yazar Hakan, şarkıcı Derici'nin açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

"İrem Derici'ye nasihat


İrem Hanım!

İşittiğime göre...

Ben istediğim adamı kendime 10 günde âşık ederim” diye hayli iddialı bir beyanat vermişsiniz basınımıza...

Doğrudur.

İstediğiniz adamı, kendinize 10 günde âşık edebilirsiniz.

Fakat İrem Hanım...

Kendinize âşık ettiğiniz o adamın 11. günün şafağında yanınızdan hızla kaçma ihtimalini sakın yabana atmayın."

 

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