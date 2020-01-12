Ahmet Hakan: İran’ın nükleer hevesine “hop” demeli, yoksa bir kazaen nükleere kurban gitmemiz işten bile değil

İran ordusu geçen çarşamba gecesi Tahran'dan kalktıktan çok kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın insan hatasıyla vurulduğunu açıkladı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İran’ın elindeki nükleer güce dikkati çekerek, “İran’ın nükleer hevesine 'hop' demeli, yoksa bir kazaen nükleere kurban gitmemiz işten bile değil” görüşünü savundu.

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Hakan yazısında, “Yolcu uçağı ile savaş uçağını ayırt etmekten aciz... Onlarca kişinin ezilerek ölmediği bir cenaze töreni düzenlemekten aciz... Bir ülkenin elinde nükleer güç olmasının nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu hangimiz görmezden gelebiliriz?” İfadesini kullandı.

İran’ın ‘yanlışlıkla’ vurduğunu açıkladığı uçakta 176 kişi yaşamını yitirmişti.

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