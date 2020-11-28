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Ahmet Hakan: İmamoğlu, Erdoğan’ı taklit mi edecek; aslı varken taklidini ne yapsın millet?

28 Kasım 2020 07:24

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6 bin yeni taksi projesi teklifi reddedilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısı sonrasında dışarıda kendisini ‘yuhalayan’ bir vatandaşa geri dönüp, “Sen kimi yuhalıyorsun” diye gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

Söz konusu olayla ilgili, “Ne var bunda? Erdoğan da böyle değil mi?” diye yorumların geldiğini söyleyen Hakan, “İyi ama İmamoğlu, Erdoğan’ı taklit mi edecek? Aslı varken taklidini ne yapsın millet?” dedi.

Öte yandan Hakan, taksici sorunu için İmamoğlu’nun inandığı plan doğrultusunda attığı adımları desteklediğini belirterek, “Kim ne derse desin... Ben bu adımı destekliyorum. Hiçbir öneri getirilmeden bu adımın engellenmesine de karşıyım” görüşünü savundu.

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