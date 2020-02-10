Ahmet Hakan: İlle de Abdülhamid tablosu asacaksam evimdeki çalışma odasına asardım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’in makam odasına Abdülhamid tablosu asmasından ardından başlayan tartışmaları bugünkü köşesine taşıdı. Hakan, “Eğer ‘bakan yardımcısı’ olsaydım çok sevsem bile bu tartışmalı yönlerini göz önünde bulundurarak asmazdım Abdülhamid tablosunu. İlle de asacaksam evimdeki çalışma odama, yani mahrem alanımdaki bir duvara asardım. Böylece lüzumsuz bir tartışmaya da meydan vermemiş olurdum” görüşünü savundu.

Hakan, "Abdülhamid’e karşı yürütülen operasyonların tabii ki farkındayım. Tarihteki önemini de biliyorum. Eğitime yaptığı büyük katkıyı her zaman takdirle anıyorum. Ama Abdülhamid’in müthiş bir vesvese içine girerek hafiyeciliği yükseltmesini de iki Türkiye büyüklüğünde toprak kaybetmesini de unutmam, unutamam. Abdülhamid ne ulu hakandır benim gözümde, ne de kızıl sultan... Ulu hakan olduğu tarafları da vardır, kızıl sultan olduğu tarafları da..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Eğer 'bakan yardımcısı' olsaydım. Çok sevsem bile bu tartışmalı yönlerini göz önünde bulundurarak asmazdım Abdülhamid tablosunu ille de asacaksam. Evimdeki çalışma odama, yani mahrem alanımdaki bir duvara asardım. Böylece lüzumsuz bir tartışmaya da meydan vermemiş olurdum" ifadesini kullandı.

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