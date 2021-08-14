Ahmet Hakan: İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli, dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Batı ve Orta Karadeniz’de meydana gelen sel felaketiyle ilgili uzmanların eleştirilerine yer verdiği bugünkü yazısında, “Şu anda yapılması gereken tek şey var: Yaraları sarmak” dedi.

“Hemen ardından... ‘Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor?’ konusuna odaklanmamız gerekiyor” diyen Hakan, uzmanların şu görüşlerini aktardı:

Dr. Ramazan Demirtaş: “400 metre yatak genişliğine sahip olması gereken dere, yapılaşma nedeniyle 15 metreye düştü. Felaketin sebebi budur.”

Çevre Profesörü Mustafa Öztürk: “Akacak mecra bırakmazsanız böyle olur.”

Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan: “Dere yatağına bina yapmak, fay hattına bina yapmakla aynıdır.”

“İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli. Ve şu iki adımı atmalı” diyen Hakan şunları sıraladı:

Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli. Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı.

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