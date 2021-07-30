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Ahmet Hakan: "İktidarın gideceğini gördü" diyenlere hatırlatayım; Elif Çakır, uzun süredir iktidar karşıtı ve Millet İttifakı’nın yılmaz savunucusu

30 Temmuz 2021 10:58

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Karar yazarı Elif Çakır'ın başörtüsünü çıkarmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "'İktidarın gideceğini gördü' diyenlere hatırlatayım; Elif Çakır, uzun süredir iktidar karşıtı ve Millet İttifakı’nın yılmaz savunucusu" dedi. 

Hakan, şunları kaydetti:

"Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun? O zaman saygı duymayı denemelisin.

Bu arada Elif Çakır’ın başını açmasından yola çıkarak... 'Tabii gördü iktidarın gideceğini' diye başlayan politik yorumlar yapanlara bir gerçeği hatırlatmak isterim: Elif Çakır, uzun bir süredir, hem de çok uzun bir süredir iktidar karşıtı bir pozisyonda... Ve Millet İttifakı’nın yılmaz savunucusu yani." 

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