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Medya

Ahmet Hakan: İktidara muhalif televizyon kanalı kuran adam Canan Kaftancıoğlu ile diyalog kurmamı istemiyor

04 Mayıs 2020 07:36

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iktidar muhalif televizyon kuran bir kişinin dünkü yazısından rahatsız olduğu öne sürerek, “ Canan Kaftancıoğlu ile diyalog kurmamı istemiyor” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, “Ne istiyor bu vatandaş? İstiyor ki Türkiye’de sadece iki kamp olsun... İstiyor ki bu iki kampın dışında başka bir yaşam alanı olmasın... İstiyor ki tarafını seçmeyen kimse kalmasın... İstiyor ki herkes kendi kampındakilerle diyalog kursun, başka kamplarla zinhar konuşmasın.” İfadesini kullandı.

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