Ahmet Hakan: İBB'nin iddiaları doğruysa böyle bir organizasyon yapmak 'organize dangalaklıktır'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 62 numaralı Kağıthane-Kabataş otobüsünde çekilen ve çok dolu olduğu için tepkiye neden olan görüntüleri bugünkü köşesine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'organize kötülük' olarak tanımladığı yoruma Hakan, "Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa virüse yakalanmayı ve virüsü bulaştırmayı göze alarak böyle bir organizasyon yapmak 'organize kötülük' değil, tam anlamıyla 'organize dangalaklıktır" yorumunu yaptı.

Hakan, "Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa iki şey söyleyeceğim. Bir; virüse yakalanmayı ve virüsü bulaştırmayı göze alarak böyle bir organizasyon yapmak 'Organize kötülük' değil, tam anlamıyla 'organize dangalaklıktır'. Öyle bir dangalaklıktır ki 'Herkes evlerine kapanmışken pazar günü sabahın köründe nereye gidiyor bunlar?' sorusunun akıllara gelebileceğini bile hesaba katmamıştır. Öyle bir dangalaklıktır ki pazar günü sabahın köründe bu kadar insanın işine gücüne gidiyor olmasının, İmamoğlu yönetimindeki belediyeden ziyade AK Parti hükûmetini zor durumda bırakacağını hesaba katmamıştır. İnanılır gibi değildir yani. Benim aklım almıyor en azından." düşüncesini dile getirdi.

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Hakan yazısında şunları kaydetti: