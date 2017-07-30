Ahmet Hakan: Hüseyin Gülerce'yi 'milletin zekâsıyla alay etmekten' yargılamak şart!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medya hesabında “48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum” paylaşımını yapan ve bir dönem Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce'ye tepki gösterdi. Hakan, "Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl 'bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan' yargılamak şart" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Bu adam hepimizle kafa bulup alay ediyor" başlığıyla yayımlanan (30 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hüseyin Gülerce dün sosyal medyada şu cümleyi yazmış:

“48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum”.

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Bu adam hayatının tam 33 yılını...

FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi.

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Ve şimdi kalkmış...

FETÖ’nün saflarında yalın kılıç savaştığı 33 yılı da hepimize “Millet düşmanlarıyla mücadele yılları” olarak yutturmaya çalışıyor.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl “bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan” yargılamak şart.

Ama tutuksuz olarak!