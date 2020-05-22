Ahmet Hakan: Hürriyet üç gün yayınlanmayacak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin tamamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetesinin 3 gün yayınlanmayacağını duyurdu.

Hakan, "Arife gününü de kapsayan dört günlük bir yasak geliyor. Tüm Türkiye’de.Tüm illerde. Yarından itibaren tüm Türkiye resmen kapanacak. Bu kapanmayla birlikte... Hürriyet’in okurlarına ulaşması neredeyse imkânsız hale gelmiş oldu. Kısmi sokağa çıkma yasaklarında da okurlarımıza Hürriyet’i ulaştırmanın önünde çeşitli zorluklar vardı. Biz buna rağmen Hürriyet’in yayınını sürdürdük. Ancak tüm Türkiye’yi kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulaması, bizim de yeni bir karar almamızı zorunlu kıldı. Hürriyet üç gün yayınlanmayacak. Üç gün... Yani pazar, pazartesi ve salı günü..." ifadesini kullandı.

Hakan, "Eski bir Bâbıâli geleneği vardı. Ramazan ve Kurban bayramlarında gazeteler yayınlanmazlardı. Onun yerine 'bayram gazetesi' adı altında Gazeteciler Cemiyeti’nin çıkardığı bir gazete çıkardı. Tatsız, lezzetsiz, yavan bir gazete olurdu o bayram gazetesi. 90’lı yıllarda o gelenek, büyük tartışmalar eşliğinde yıkıldı. İyi de oldu. Ama gelin görün ki... Yüz yılda rastlanacak türden bir pandemi, o eski geleneğe uymaya bizi mecbur etti. 'Eski geleneğe uymaya mecbur kaldık' dedim ama tam olarak da uymuyoruz aslında. Bayramda sizleri tatsız, lezzetsiz, yavan bir bayram gazetesiyle baş başa bırakmayacağız.Bütün bir bayram sürecinde elinizin altında olacak türden iki dev gazete vereceğiz sizlere yarın." bilgisini paylaştı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

“Hürriyet Bayram” ve “Hürriyet Bayram İki” adıyla vereceğimiz iki gazetenin yanı sıra Hürriyet’in geleneksel ekleri de sizlerle olacak. Çarşamba günü ise eskisinden daha canlı, daha renkli, daha dinamik bir Hürriyet’le karşınızda olacağız. Bir temenni cümlesiyle bitireyim bu yazıyı Allah bir daha Hürriyet’in basılmadığı günleri bizlere göstermesin."

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