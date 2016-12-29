Ahmet Hakan: Hürriyet, Nurettin Yıldız'a haksızlık yaptı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye katılacağını açıklayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Abisini küçük düşürmeye çalışıyor. Abisine lakap takıyor. Abisinin evinde yediği yemeğin dedikodusunu yapıyor. Abisiyle ilgili mahremiyetleri döküp saçıyor. Abisini rezil etmek için uğraşıyor. Falan; Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’dan nefret edenlerde bile çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın " Celal Kılıçdaroğlu pespayelik aşamasında" başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abi/kardeş arasındaki siyasal ilişkide şu üç aşama söz konusu olabilir:





BİRİNCİ AŞAMA: “Sen öyle düşünüyorsun ama ben böyle düşünüyorum” aşaması... İşin bu kısmında hiçbir sorun yok. Kardeşler ille de aynı dünya görüşüne mensup olacak değil. Biri “Yaşasın AK Parti” der, öbürü CHP’li, hatta CHP’nin genel başkanı bile olabilir.



İKİNCİ AŞAMA: “Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın aile içinde oluşan husumetin yansımaları” aşaması... Bu da olabilir bir durumdur. İki kardeş hasım olmuştur. Birbirlerine öfkelidirler ve öfkelerini kamu önünde dile getirmekten çekinmemektedirler. Bunu bile bir dereceye kadar anlayabiliriz.



ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Abiyle alay etme, abiyi kamu önünde küçük düşürmeye çalışma, abiye lakap takma, abiyi rezil etmeye çalışma aşaması... İşte bu aşama rezillik, müptezellik, pespayelik aşamasıdır. İşi geçmişte aile içinde yaşanmış bir yemeğin bile dedikodusunu yapmaya kadar vardırma aşamasıdır.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, birkaç gündür sosyal medyada yazıp çizdikleriyle...



Bu üçüncü aşamada olduğunu kanıtlamış durumda.



Abisiyle alay ediyor.

Abisini küçük düşürmeye çalışıyor.

Abisine lakap takıyor.

Abisinin evinde yediği yemeğin dedikodusunu yapıyor.

Abisiyle ilgili mahremiyetleri döküp saçıyor.

Abisini rezil etmek için uğraşıyor.

Falan...



Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle...

Kemal Kılıçdaroğlu’dan nefret edenlerde bile...

Çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor.

İştar Gözüaydın'ı tutuklamak

PROF. İştar Gözaydın’ı FETÖ’den tutuklamışlar.



İştar Gözaydın ki...



Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda çok önemli akademik çalışma yapmıştır.



80’li, 90’lı yıllardaki İslamcı panellerin değişmez konuğudur.



Hayrettin Karaman’dan Mehmet Görmez’e herkesin bildiği, tanıdığı bir isimdir.



Demokratlığından kimsenin kuşkusu yoktur.m FETÖ ile alakası yoktur.



Madem İştar Gözaydın için asıl tanıklık etmeleri gerekenler susuyor, bari ben konuşayım dedim.

"Lütfen" dedikten sonra "Ayağını denk al" demek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terör örgütlerinin propagandalarına alet olmamanın önemine işaret eden bir açıklama yaptı.



Kesinlikle haklı.



Ancak açıklamasında şöyle bir şey de söyledi:



“Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar.”



Numan Bey’e sesleniyorum:



Ya “ayağınızı denk alın” deyin ya da “lütfen” demeyin.



İkisi birden biraz sırıtıyor.



