Ahmet Hakan, Hürriyet'in manşetine taşıdığı tartışmalı Nasrullah Kadı Camisi restorasyonuyla ilgili yazdı: İddiaların tamamen boş olduğuna ikna oldum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Badana mı, değil mi?" sorusuyla gazetesinin manşetine taşıdığı Nasrullah Kadı Camisi’yle ilgili yapılan restorasyonla ilgili bugünkü köşesinde düşüncesinin değiştiğini yazdı.

Restorasyon çalışmalarından sonra ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yapılan süslemeler ve hatların birçoğunun kaybolduğu iddialarına yer verilen söz konusu haberle ilgili restorasyonu yapan Gürsoy Grup’un yetkilileriyle konuştuğunu ifade eden Hakan, "Ortaya atılan iddiaların da yapılan tartışmaların da aslında tamamen boş olduğuna ikna oldum" dedi.

Hakan edindiği bilgileri, "1500’lü yılların başında yapılan bir esere sonradan birçok ilave ve süsleme yapılması söz konusu. Bu normal. Nasrullah Kadı Camisi’nde de 1900’lü yıllardan sonra yapılmış çeşitli kalemişi bezemeler yer alıyormuş. Ancak restorasyonla orijinale dönüş hedeflenmiş. Fotoğraflar arasında ortaya çıkan farkın nedeni de bu" sözleriyle aktardı. Hakan ayrıca, Gürsoy Grup'un bu restorasyon için bir kuruş ücret almadığını da vurguladı.

"Badana mı, değil mi?"

Dün gazetenin manşetinde yer alan söz konusu haberde birden fazla görüş alınmış, yapılan restorasyon eleştirilmişti.

"Restorasyon öncesi hali içler acısıydı"

Hakan, aminin restorasyondan önceki halinin içler acısı olduğunu ifade ederek, "Pimapen doğramalar, tavanlarda çatlaklar, izolasyon sorunları falan... 4 yıl önce tamamlanan restorasyonla... Orijinal esere dönülmüş. Hatlara hiç dokunulmamış, hepsi temizlenerek özgün haliyle korunmuş. Sadece kalemişi bezemelerde alttan çıkanların ve dönem özelliği gösterenlerin kalmasına özen gösterilmiş. Mihrap önündeki kubbe ise mevcut haliyle korunmuş" sözlerini kaydetti.

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