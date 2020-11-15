Ahmet Hakan: Hukukta reform olursa tutuklayarak cezalandırma son bulur

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasına ilişkin olarak, "Hukukta reform olursa tutuklayarak cezalandırma son bulur" yorumunu yaptı.

Hakan, "Yüzler güler. Karamsarlığın yerini iyimserlik alır. Daha iyiye doğru yelken açılır.Tutuklayarak cezalandırma son bulur. Tutuklama istisna olur.- Yabancı yatırımcıya güven verilir. Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir. Yatırımın önü açılır. İş dünyasının kaygısı diye bir şey kalmaz. İdeolojik yargı anlayışı örselenir. 'Ankara’da hâkimler var' deme fırsatı doğar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Hukukta reform', o kadar güzel bir şeydir ki... Hiçbir şey yapılmasa ve sadece adı fısıldansa bile... Bir anda bir mutluluk rüzgârı kaplar her tarafı. Son birkaç gün Türkiye’de olan budur, bundan ibarettir. Siz bir de hukukta reformun hayata geçtiğini hayal edin!" görüşünü savundu.