Ahmet Hakan: Hollandalılar çok pinti, diplomatik uçuş yapacak uçakları yok

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hollanda'dan yapılan diplomatik uçuşlara yasak getirilmesiyle ilgili olarak "Bu yaptırım yok hükmündedir. Çünkü Hollanda’da devlet uçağı diye bir şey yok. Herifler çok pinti oldukları için. Alıyorlar biletlerini, biniyorlar tarifeli uçaklara" dedi.

Hakan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, diğer liderlerden daha sert eleştirdiğini savunarak "Seksen kere yenilmiş olsa da Kemal Bey’in koltuğunda kendisini süper rahat hissetmesine eşsiz bir katkı sağlarsak iktidar, gücüne daha da güç katacaktır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Neden Kemal Bey'e daha sert yükleniyorum?" başlığıyla yayımlanan (16 Mart 2017) yazısı şöyle:

“İktidara karşı sert yapamazken Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aşırı sert yapmak centilmenliğe sığmaz” diyorlar.

Bu kocaman bir balondur.

Ve bu balonu patlatmanın vakti çoktan gelmiştir.

O zaman patlatalım gitsin.



Eğer bugün iktidara karşı pek sert yapılamıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu’na gelişine saydırılıyorsa...



Bunun en büyük sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu’dur.



Nasıl mı?

Şöyle:



Bu iktidarın kendisini denetimsiz, rakipsiz, frensiz falan hissetmesinin en önemli nedeni...



Girdiği her seçimde yenilmiş olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben bu işi yapamıyorum, bırakayım da yapabilen gelsin” dememesidir.



İktidarın gücünü denetleyen, frenleyen, dengeleyen bir muhalefet gücü yok ortada... İktidar, muhalefet gücünü bırakın ensesinde hissetmeyi, paçasında bile hissetmiyor.



İşte tam da bu durum nedeniyle iktidarın okkalı ve sert bir şekilde eleştirilmesini imkânsız kılan bir atmosfer var memlekette.



Eğer biz...



“Centilmen olalım... Madem iktidarı sert eleştiremiyoruz... O halde muhalefeti de sert eleştirmeyelim...” diyerek...

Kemal Bey’e sert bir şekilde yüklenmezsek...



Yani seksen kere yenilmiş olsa da Kemal Bey’in koltuğunda kendisini süper rahat hissetmesine eşsiz bir katkı sağlarsak...



İktidar, gücüne daha da güç katacaktır.



Ve hepten frensiz, denetimsiz, rakipsiz kalacaktır.



Bunun sonucunda da...



Bırakın iktidarı sert eleştirmeyi, iktidarı yumuşacık bir şekilde bile okşayabilmek bile mümkün olamayacaktır.



Kısacası gün centilmenlik falan ayaklarına yatıp artistlik yapma günü değildir.

Adamların diplomatik uçuş yapacak uçakları yok ki

Türkiye'nin Hollanda’ya yönelik dört yaptırımından biri şu:



“Hollanda’dan yapılacak diplomatik uçuşlara yasak getirilmesi...”



Bu yaptırım yok hükmündedir.



Çünkü Hollanda’da devlet uçağı diye bir şey yok.



Herifler çok pinti oldukları için...



Alıyorlar biletlerini, biniyorlar tarifeli uçaklara...

Hollanda'nın Konya kadar olması meselesi

Keşke Hollanda Konya kadar olmasaydı.

Keşke kocaman olsaydı.

Keşke bizden büyük olsaydı.



Hiç değilse o zaman...



“Konya kadar Hollanda’nın ekonomisi, koskoca Türkiye ekonomisinden daha büyük” denilemezdi.





