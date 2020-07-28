Ahmet Hakan: Hilafet gelse kaç halifemiz olur?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapılmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin, "Hilafet gelse kaç halifemiz olur?" diye sordu. Hakan, "Dünya Müslümanlarının bölünmüşlüğüne çare olarak akla getirilen hilafet kurumu... Dünya Müslümanlarının daha da bölünüp parçalanmasından başka bir işe yaramaz. Zevzekliğin lüzumu yok yani." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Diyelim ki hilafeti getirdik.Ve diyelim ki bir halife çıktı Türkiye’den. Ne olur? Şunlar olur: Suudi Arabistan’ın kıtır kıtır gazeteci kestiren meşhur 'prensi' var ya... Kesin 'Siz de kimsiniz, esas ben halifeyim' diye çıkar ortaya. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’ye düşman kesilen antipatik 'emiri' durur mu? O da 'Halife benim' diye salınır ortalıkta. Sisi var ya Sisi... Onun da biti kanlanır... 'Halife olacaksa Mısır’dan olmalı' diye Trump’a koşup 'Beni destekle mister presedent' der. O kadar ki... Bizi her dönemde destekleyen kadim dostumuz Pakistan’dan bile hilafet makamına talip çıkar." görüşünü savundu.

Hakan, "Uzatmaya gerek yok. Velhasıl-ı kelam... Dünya Müslümanlarının bölünmüşlüğüne çare olarak akla getirilen hilafet kurumu... Dünya Müslümanlarının daha da bölünüp parçalanmasından başka bir işe yaramaz. Zevzekliğin lüzumu yok yani. Babadan oğla mı geçecek halifelik? Eğer böyle olacaksa... Son halifenin torununun torunlarından mı çıkacak halife? Yoksa seçimle mi gelecek? Eğer seçimle gelecekse... Kimler aday olabilecek, kimler oy kullanacak? Mısır, Suudi Arabistan falan ahalileri de seçme ve seçilme hakkına sahip olacak mı? Halife, tüm dünya Müslümanlarının halifesi mi olacak? İyi ama tüm dünya Müslümanları halifeyi tanımazsa ne olacak?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.