Ahmet Hakan: Hiç senin yanılgınla diğerlerininki bir olur mu Hüseyin Gülerce?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine yönelik başlatılan "FETÖ" soruşturmalarında "tanık" olarak ifade veren bir zamanlar Gülen cemaatinin mensubu Hüseyin Gülerce'nin "yanıldım" ifadelerine ilişkin olarak, "Hiç senin yanılgınla diğerlerininki bir olur mu Hüseyin Gülerce?" diye sordu.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın, "Hiç senin yanılgınla diğerlerininki bir olur mu Hüseyin Gülerce?" başlığıyla (29 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hüseyin Gülerce dünkü yazısında “Yanıldım, yanıltıldım” demiş.

Ardından da...

“İşte benim gibi yanılanlar” diye bir liste çıkarmış.

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Gülerce’nin listesi şöyle:

- Cumhurbaşkanları yanıldı.

- Başbakanlar yanıldı.

- Ecevit yanıldı.

- Çiller yanıldı.

- Meclis başkanları yanıldı.

- Büyükşehir belediye başkanları yanıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı yanıldı.

- İlahiyatçı akademisyenler yanıldı.

- Gözleri bağlanan milyonlar yanıldı.

*

Yani demek istiyor ki Hüseyin Gülerce:

“Bütün ekâbir ve de milyonlar yanılmış dostlar, ben yanılmışım çok mu?”

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Hop Hüseyin Gülerce hop!

Sen ki...

- Yıllarca Gülen’in yanıltma operasyonunun en önemli aktörüydün.

- Örgüt adına yıllarca propaganda üstüne propaganda yaptın.

- Gülen’e sempati oluşmasına eşsiz katkılarda bulundun.

- Daha dün gibi aklımızda bir ara örgütün yarı resmi sözcüsü haline geldin.

- Örgütün yayın organlarında yıllarca yöneticilik yaptın.

Tamam, sen de yanıldığını söyledin ama elini vicdanına koy da cevap ver: Hiç senin yanılgın ile diğerlerinin yanılgısı bir olabilir mi?

*

Diğerlerinin günde sadece bir kere “Yanılmışız, Allah affetsin” demesi yeterlidir.

Ama senin ahkâm mahkam kesme işlerini falan tamamen bir tarafa bırakıp uzlete çekilmen ve ömrünün sonuna kadar tövbe istiğfar etmen gerekir.

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