Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden WhatsApp’tan kolay kolay çıkamam" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden... Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan... İçinde bulunduğum grupların 'Çıkalım mı, çıkmayalım mı' konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan..." ifadesini kullandı.