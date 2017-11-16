Ahmet Hakan: Hem Mustafa Sabrici, hem Mustafa Kemalci olamazsınız!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Osmanlı'da Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri'nin adı Tokat'ta yeni açılan bir Anadolu imam hatip lisesine verilmesine tepki gösterdi. "Hem Mustafa Sabrici, hem Mustafa Kemalci olamazsınız! " diyen Hakan Mustafa Sabri, dönemin Fethullah Güleni'dir yorumunda bulunarak "İzmir’in dağlarında sadece Mustafa Kemal çiçeği açar, Mustafa Sabri dikeni bile bitmez" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Hem Mustafa Sabrici, hem Mustafa Kemalci olamazsınız!" başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

KİMDİR Mustafa Sabri?

İstiklal Savaşı’na inanmamış...

İngiliz mandasına gönül kaydırmış...

Mustafa Kemal için ölüm fetvası vermiş...

Milli Mücadele yerine uluslararası güçlere sırtını dayamayı tercih etmiş...

Milli Mücadele başarılı olmasın diye yırtınmış...

Bir adamdır.



Yani Mustafa Kemal’in tam zıddı bir adamdır.



“Dış güçlerden medet uman din adamı” olması bakımından...



Dönemin bir nevi Fetullah Gülen’idir.



Bugün nasıl “Fetullah Gülen Anadolu İmam Hatip Lisesi” tabelasını herhangi bir okula asmıyorsan ve asamıyorsan...



“Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi” tabelasını da asmaman lazım.



Ayrıca...



Bir karar vermen de gerekiyor:



Mustafa Sabrici misin?

Mustafa Kemalci misin?



Unutma ki:



İzmir’in dağlarında sadece Mustafa Kemal çiçeği açar, Mustafa Sabri dikeni bile bitmez.



Bu nedenle...



İkisinden birini tercih etmek zorundasın.



Son dakika: O tabela kaldırıldı, okulun adı değiştirildi.

İsmail Kahraman'a bazı tavsiyeler

HİÇ vakit kaybetmeden...

Çıkıp “Atatürk büyük adamdı, ben de Atatürkçü oldum” derseniz...



Milletvekillerine “Nutuk” hediye ederseniz...



Meclis’in dört bir yanına Atatürk fotoğrafları astırırsanız...



Yeni döneme süper uyum sağlamış olursunuz.



Bence bir deneyin.

Bunlara da şaşırmayacağım

KADİR Mısıroğlu “Kemal’in vakti yeniden geldi” derse...



Mustafa Armağan “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” derse...



Hasan Akar “Atatürk’ün annesi mübarek bir hanımdır” derse...



Vallahi de şaşırmayacağım billahi de şaşırmayacağım.

Şu uyum kabiliyetine bak

AK Parti Milletvekili sıfatıyla...



Cumhuriyet’in bittiğini ilan etmek maksadıyla...



“90 yıllık reklam arası bitti” demişti Tülay Babuşçu Hanım.



Aynı Tülay Babuşçu Hanım...



Şimdi de...



Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapmaya, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmaya başlamış.



Vay arkadaş!



Ben böyle bir uyum kabiliyeti ne gördüm, ne işittim

Seyit Rıza'dan kalanlar

İKİ sözüne bayılıyorum Seyit Rıza’nın:



BİR: Evlad-ı kerbelayız. Bihatayız. Ayıptır, zulümdür, cinayettir,



İKİ: Sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun.

Çok güçlü bir duyum

HANGİ mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam...

Hepsinin dilinde aynı iddia.



Diyorlar ki:



Üsküdar.

Esenyurt.

Beykoz.

Eyüpsultan.

Küçükçekmece.



Belediye başkanları gidiciymiş.



Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu...



Yazmadan edemedim.