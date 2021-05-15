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Ahmet Hakan: Hem Kılıçdaroğlu hem de çevresi, “Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu” fikrine toplumu yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyor

15 Mayıs 2021 08:11

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Ekonomi Araştırma’nın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin anketini hatırlattığı bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olmaya en uygun aday olacağı yönünde kaleme aldığı yazısını hatırlatan Hakan, Kılıçdaoğlu’nun evinin mutfağında eşiyle birlikte patatesli börek yaparken çekilmiş fotoğraflarına da işaret ederek, “Son kararım şudur: Hem Kılıçdaroğlu, hem de çevresi... ‘Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ fikrine, toplumu yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyor” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

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