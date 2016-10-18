Ahmet Hakan: Hem eğittiğimiz iki bin kişi operasyona katılıyor, hem de "Musul'da katliam yapılıyor" diyoruz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak "Eğittiğimiz iki bin kişi, Musul operasyonuna katılıyormuş. Yani 'Türkiye işin içinde yok' demek yanlışmış. O zaman soralım; Hem 'Eğittiğimiz iki bin kişi operasyona katılıyor' diyoruz, hem de 'Musul’da katliam yapılıyor' diyoruz. Bu durumda katliama mütevazı bir katkı sağlamış olmuyor muyuz?" dedi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Planlarımızı açıklıyorum; B Planı: Eğittiğimiz 2 bin adamı operasyona dahil etmek, C Planı: Musul’da katliam var demek, D Planı: Operasyon başarısız olsun diye dua etmek, E Planı: Ne haliniz varsa görün diye aradan çekilmek"

Ahmet Hakan'ın "Gelişine yedi Musul vuruşu" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Birinci vuruş: Hani biz başladı demeden başlamazdı? Aha bak! Biz "Başladı" demedik ama başladı!

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İkinci vuruş: “Musul’da katliam var” diye bağırıyoruz ya... Musul operasyonuna buyur edilseydik... O zaman da “Musul’da fetih var” diye böbürlenecektik.

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Üçüncü vuruş: İran ile Irak birlik olup Şiilik yapıyor, ABD ise bu ittifaka tam destek veriyor, bu arada Arap Birliği bile bunlardan yana... O zaman şarkımızı söyleyelim: “Bir sen kaldın geride, yorgun Türkiye!”

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Dördüncü vuruş: Türkiye, Musul operasyonuna katılsaydı... CHP şöyle derdi: “Yurtta sulh cihanda sulh”... Türkiye, Musul operasyonuna katılamayınca... CHP şöyle dedi: “Biz Musul operasyonunda niye yokuz?”... İlahi CHP! Gerçekten bir acayipsin!

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Beşinci vuruş: Eğittiğimiz iki bin kişi, Musul operasyonuna katılıyormuş... Yani “Türkiye işin içinde yok” demek yanlışmış... O zaman soralım: Hem “Eğittiğimiz iki bin kişi operasyona katılıyor” diyoruz, hem de “Musul’da katliam yapılıyor” diyoruz... Bu durumda katliama mütevazı bir katkı sağlamış olmuyor muyuz?

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Altıncı vuruş: Planlarımızı açıklıyorum: B Planı: Eğittiğimiz 2 bin adamı operasyona dahil etmek... C Planı: Musul’da katliam var demek. D Planı: Operasyon başarısız olsun diye dua etmek. E Planı: Ne haliniz varsa görün diye aradan çekilmek.

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Yedinci vuruş: Biz bir tek IŞİD’in kafa kestiğini sanıyorduk... Meğer “Haşdi Şaabi” adlı Şii milislerin oluşturduğu örgüt de kafa kesiyormuş... Kafa kesmenin mezhebi yok yani.

Madem uzlaşacaktık

Haber kelimesi kelimesine aynen şöyle:

“Irak merkezi yönetimi ile yaşanan Başika Kampı krizinin ardından Ankara’dan bir heyet, uzlaşma görüşmeleri için az önce Irak’a hareket etti.”

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Madem sonuçta uzlaşmak için heyetler gönderecektik...

Ne diye efelendik ki?