Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Haziran sonuna kadar yeterli aşıyı bulup buluşturmak... Şu dakikadan itibaren Fahrettin Koca Bey’in omzundaki ağır yük budur." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Vaka sayısı açısından Avrupa birincisiyiz. Dünyada dördüncüyüz. 40 binleri geçmiş durumdayız. Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.En çok da İngiliz varyantı. Durduramıyoruz. Durdurabileceğimize dair bir umut da yok. Tam kapanma kararı alınamıyor haklı olarak. Yarı kapanmadan ise sonuç alınamıyor. Artık tek bir çıkar yol kalmış durumda: Toplumun yüzde 75’ini aşılamak." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Çin, Alman, Rus... Nereden hangi aşıyı buluyorsak bulup... Haziran sonuna kadar yüzde 75’i aşılamalı ve adına “toplumsal bağışıklık” denilen o ideale ulaşmalıyız. Yoksa halimiz harap. Haziran sonuna kadar yeterli aşıyı bulup buluşturmak... Şu dakikadan itibaren Fahrettin Koca Bey’in omzundaki ağır yük budur."