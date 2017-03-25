Ahmet Hakan: Hayrola AK Parti, ne iş?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır sokaklarına astığı, "Her 'evet' Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" pankartıyla ilgili olarak "Şeyh Sait ve arkadaşları, tıpkı Burhan Kuzu hocamız gibi ömürlerini başkanlık sistemine adamış, parlamenter sistem düşmanı adamlardı da gözümüzden mi kaçtı? Ne iştir yahu? Hayrola AK Parti?" dedi.

Hakan sözlerine şöyle devam etti:

"Şeyh Sait’in ve arkadaşlarının davası, 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi” davası mıydı ki... 'Evet' dediğimizde ona ve arkadaşlarına bir Fatiha göndermiş oluyoruz?"

Söz konusu pankart, tepkiler üzerine toplatılmıştı.

Ahmet Hakan'ın "Şeyh Sait, Türk tipi başkanlık sistemi uğruna mı ayaklandı?" başlığıyla yayımlanan (25 Mart 2017) yazısı şöyle:

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı pankart asmış.

Diyor ki pankartta:

“Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır.”

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Bu durumda sormak farz oluyor:

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Ne oluyor AK Parti?

Şeyh Sait ve arkadaşları, tıpkı Burhan Kuzu Hocamız gibi ömürlerini başkanlık sistemine adamış, parlamenter sistem düşmanı adamlardı da gözümüzden mi kaçtı?

Ne iştir yahu?

*

Hayrola AK Parti?

Şeyh Sait’in ve arkadaşlarının davası, “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” davası mıydı ki... “Evet” dediğimizde ona ve arkadaşlarına bir Fatiha göndermiş oluyoruz?

Ne iştir yahu?

*

Hayırdır inşallah AK Parti?

Şeyh Sait ve arkadaşları, “18 yaşındakiler de milletvekili olsun, istikrar gelsin, Türkiye büyüsün, beka sorunu çözülsün, koalisyonlar olmasın” falan diye mi ayaklandı?

Ne iştir yahu?

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Rasgele AK Parti?

Referandumun Şeyh Sait ve arkadaşlarıyla ne alakası var? Yoksa maddeler arasında Şeyh Sait ve arkadaşlarının itibarını iade etme maddesi var da biz mi göremedik?

Ne iştir yahu?