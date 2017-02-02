Ahmet Hakan: Hayır'cıların yerinde olsam, Ertuğrul Özkök'ü 'evet'e ikna ederdim...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak "Hayır" kampanyasını yürütenlere seslendi. Köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün bu zamana kadar oy verdiği hiçbir partinin seçimi kazanamadığını iddia eden Hakan, "Hayır'cıların yerinde olsam, Ertuğrul Özkök'ü 'evet'e ikna ederdim" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Saray'ın elektrik faturası, Elif'in haberleşme faturası" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Hayır'cılar! Ertuğrul Özkök'ü ikna edin

Hayırcıların yerinde olsam...

Ne yapar ederim...



Ertuğrul Özkök’ü “Evet” demeye ikna ederim.



Çünkü...



Ertuğrul Özkök’ün bu zamana kadar oy verdiği hiçbir parti kazanmamıştır.

Senin Trump'tan ne farkın var ey CHP'li!

Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şöyle demiş:

“Türk askeri El Bab’da şehit olurken... Suriyeli mülteciler, Türk kızlarıyla gönül eğlendiriyor.”



Mülteci düşmanlığının, ahaliyi mültecilere düşman etmenin, mültecileri şeytanlaştırmanın, mültecileri buralarda barınamaz hale getirmenin dışavurumundan başka bir şey değildir bu.



Öztürk Yılmaz, ABD’ye başkan olsaydı...



Mültecileri kapı dışarı ederdi.



Trump’tan farklı olmazdı yani.



CHP’liler, hükümet mensuplarına...



“Niye Trump’a posta koymuyorsunuz” falan diyorlar ve zerre kadar etkili olamıyorlar ya...



İşte bu yüzden olamıyorlar.