T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: Hayır'cıların yerinde olsam, Ertuğrul Özkök'ü 'evet'e ikna ederdim...

"Ertuğrul Özkök’ün bu zamana kadar oy verdiği hiçbir parti kazanmamıştır"

02 Şubat 2017 11:18

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak "Hayır" kampanyasını yürütenlere seslendi. Köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün bu zamana kadar oy verdiği hiçbir partinin seçimi kazanamadığını iddia eden Hakan, "Hayır'cıların yerinde olsam, Ertuğrul Özkök'ü 'evet'e ikna ederdim" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Saray'ın elektrik faturası, Elif'in haberleşme faturası" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Hayır'cılar! Ertuğrul Özkök'ü ikna edin

Hayırcıların yerinde olsam...

Ne yapar ederim...

Ertuğrul Özkök’ü “Evet” demeye ikna ederim.

Çünkü...

Ertuğrul Özkök’ün bu zamana kadar oy verdiği hiçbir parti kazanmamıştır.

Senin Trump'tan ne farkın var ey CHP'li! 

Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şöyle demiş:
“Türk askeri El Bab’da şehit olurken... Suriyeli mülteciler, Türk kızlarıyla gönül eğlendiriyor.”

Mülteci düşmanlığının, ahaliyi mültecilere düşman etmenin, mültecileri şeytanlaştırmanın, mültecileri buralarda barınamaz hale getirmenin dışavurumundan başka bir şey değildir bu.

Öztürk Yılmaz, ABD’ye başkan olsaydı...

Mültecileri kapı dışarı ederdi.

Trump’tan farklı olmazdı yani.

CHP’liler, hükümet mensuplarına...

“Niye Trump’a posta koymuyorsunuz” falan diyorlar ve zerre kadar etkili olamıyorlar ya...

İşte bu yüzden olamıyorlar.

ETİKETLER

Ahmet HakanErtuğrul ÖzkökHürriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24