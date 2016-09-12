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Ahmet Hakan: Hay Kemalistler kadar başınıza taş düşsün

"Kemalistler olmasa, resmen 'Argümansız kaldım anne' diye ağlayacaklar"

12 Eylül 2016 12:01

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'devlette Gülen cemaati yapılanmasına ordu ve bürokraside Kemalist kesimin göz yumduğu' iddialarına ilişkin olarak, "Var ya... Kemalistler olmasa... Resmen 'Argümansız kaldım anne' diye ağlayacaklar" dedi.  

Kemalizm ile Gülen cemaati arasında ilişki olduğu iddiası son olarak Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan tarafından gündeme getirilmişti. Yusuf Kaplan, "Gülenizm, İslâm'ı dönüştürme projesidir ve Kemalizm'in çocuğudur. Kemalizm, Gülenizm'e 40 yıl boyunca 'can' verdi; Gülenizm ise, Kemalizm'e kan veriyor, önünü açıyor şimdi" demişti.

Ahmet Hakan'ın "Kemalistler kadar taş düşsün" başlıklı yazısında yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

"Ergenekon'da niye zulmettiniz" diye soruluyor... "Kemalistlerle mücadele adına" diyorlar.

*

- “Balyoz yalanlarına niye kandınız” diye soruluyor... “Kemalistler çok kötüydü de onun için” diyorlar.

*

- “Fetullahçıları devlete niye sızdırdınız” diye soruluyor... “Kemalistleri başka nasıl durdurabilirdik ki” diyorlar.

*

- “Fetullahçıların kumpaslarına niye göz yumdunuz” diye soruluyor... “Ama Kemalistler de 17/25 Aralık’ta uyudu” diyorlar.

 

*

 

- “Fetullahçıları niye ordudan atmadınız” diye soruluyor... “Fetullahçılar atılsaydı da meydan Kemalist subaylara mı kalsaydı” diyorlar.

 

*

 

- “Niye adil olmuyorsunuz, niye zulmediyorsunuz” diye soruluyor... “Kemalistler de zulmetmişlerdi” diyorlar.

 

*

 

Var ya...

 

Kemalistler olmasa...

 

Resmen “Argümansız kaldım anne” diye ağlayacaklar.

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