Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hangi belediye başkanlarına oy vermeyeceğini açıkladı.

Hakan bugünkü köşesinin, "Şu belediye başkanlarına asla ve kat'a oy vermeyin" başlıklı bölümünde yerel seçimde oy verilmeyecek adaylar için şunları kaydetti:

"Tarihi binaları PVC ile kaplama potansiyeli taşıyan...

Sürekli eskiyi yok edip yenisini yapmaya meraklı olan...

Önceliğini hiçbir zaman kaldırıma vermeyen...

Önüne gelen şeyin hemen festivalini yapan...

Hizmet/şov dengesini asla tutturamayan...



Belediye başkanlarına asla oy vermeyin! "