Ahmet Hakan: Hamza Yerlikaya'ya kalsa Cumhuriyet yazarlarına da "Ne iyi oldu tutuklanmanız" diyecek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın sosyal medyaya getirilen erişim kısıtlamasıyla ilgili olarak kullandığı "Ülkede internetin yavaşlaması unuttuğumuz sohbeti, muhabbeti hatırlattı. maalesef bizi biz olmaktan çıkarıp sanal bir yaşam haline getirmiş" ifadesini eleştirdi. Hakan, "Hamza kardeşime kalsa. Tutuklanan Cumhuriyet yazarlarına şöyle diyecek: Ne güzel oldu yahu tutuklanmanız! Böylece günlük hayatın dağdağasından kurtulup kafanızı dinleme fırsatı yakaladınız" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Karamsarlığı yenmenin ON YOLU" başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2016) yazısı şöyle:



- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık rutine binen günlük konuşmalarını dinleyin.

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- İKİ: Siz de tıpkı Mehmet Barlas gibi “Erdoğan nasıl olsa düşmanlarımızı yener” diyerek vurup kafayı yatın.

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- ÜÇ: Erdoğan’ın konuşmaları yatıştıramıyorsa... Binali Bey’in günlük rutine binen konuşmalarını dinleyin.

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- DÖRT: Malum gazeteleri okuyun.

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- BEŞ: Malum televizyonları izleyin.

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- ALTI: “Ekonomi çok iyi” diyenlerle uzun sohbetler yapın.

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- YEDİ: Günde en az sekiz kere “Aslında biz değil, Avrupa batıyor kardeş” deyin.

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- SEKİZ: Hâlâ seslerini çıkarabilme imkânı bulan son muhaliflerden de uzak durun.

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- DOKUZ: Günde en az üç kere Cem Karaca’nın “Bindik bir alamete/Gidiyoruz kıyamete” şarkısını dinleyin.

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- ON: İçinizden sürekli “ama yol yaptılar”, “ama alternatifleri mi var”, “ama diğerlerinin liderlik karizması yok” diye mırıldanın.

Tutuklu yazarlar, bakın ne diyor Hamza kardeşimiz

AK Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya kardeşim, internetin kesilmesi olayını şu minval üzere yorumlamış:

- Ne güzel oldu internetin kesilmesi yahu!

- Böylece o unuttuğumuz sohbetleri yeniden hatırladık.

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Hamza kardeşime kalsa...

Tutuklanan Cumhuriyet yazarlarına şöyle diyecek:

- Ne güzel oldu yahu tutuklanmanız!

- Böylece günlük hayatın dağdağasından kurtulup kafanızı dinleme fırsatı yakaladınız.



Guguk nasıl çevrilir?

Avrupalılara dönüp “Sizinki hukuk da bizimki guguk mu” diye sordu ya Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Aldı beni bir düşünce.

Acaba çevirmenler, “guguk”u nasıl çevirmiş olabilir?

*

Geçen gece tam uykuya dalacakken bu mesele yakaladı beni.

Sonuç?

Uykusuz her geceye bir gece daha katılmış oldu.

Eskisi / Yenisi

ESKİSİ: Bana diktatör diyorlar, ben diktatör olsam hiç böyle bir şey diyebilirler mi?

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YENİSİ: Bana diktatör miktatör diyorlarmış, ne derlerse desinler, umurumda bile değil.

HDP'nin temel sorunu

BİR canlı bomba saldırısını IŞİD yaptığında gösterdikleri tepki ile PKK yaptığındagösterdikleri tepki arasında...

Kandil Dağı kadar fark oluyor ya...

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HDP’nin en temel sorunu işte budur.