Ahmet Hakan: Halk TV, "Bu SADAT o kadar da öcü değil galiba" algısını ortaya çıkardı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kapısına giderek, "Terörist yetiştiren bir kuruluştur" açıklaması yaptığı ve gündeme getirdiği SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'nin programa katıldığı Halk TV'de "cicileştirildiğini" savundu.

Hakan, yazısının "SADAT öcüsünü cicileştiren kanal" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunu başardı: SADAT konusunu gündemin ilk sırasına yerleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunu da başardı: Taraftarlarını SADAT adlı örgütün bir öcü olduğuna ikna etti.

İşte tam bu sırada... Halk TV devreye girdi. SADAT’ın yöneticisini ekrana çıkardılar. Sordular, cevapladı. Sordular, cevapladı. Sonuç?

Şöyle bir algı çıktı ortaya: 'Bu SADAT o kadar da öcü değil galiba ya...'

Şimdi Kılıçdaroğlu, Halk TV’ye bozulmasın da ne yapsın?"

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