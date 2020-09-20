Ahmet Hakan: Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar arkalarındaki cömert dayıları sayesinde asla utanmak zorunda kalmazlar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, adı şiddetle anılan ünlü isimlerden Halil Sezai, Ozan Güven ve Seiryan Midyat ile trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne sebep olan yazar Emrah Serbes'i hatırlatarak, "Hepsi aynı familyanın mensupları. Arkalarında buldukları cömert dayıları sayesinde asla utanmak zorunda kalmazlar" dedi.

Hakan, "Nedir bu familyanın özellikleri?" diyerek devam ettiği yazısında şunları kaydetti:

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

- Mutlaka savunucuları çıkar... Savunmayanlar ise genellikle sessizce geçiştirmeyi tercih ederler.

- Asla dışlanmazlar. Mahallelerinden, arkadaş çevrelerinden, kamplarından falan.

- İdeolojik bir aşiretin yaramaz çocukları olarak algılanırlar.

- Bitmezler, tükenmezler, kaybetmezler... Sadece bir süreliğine gözden kaybolurlar.

Öte yandan Hakan, sosyal medyanın yargı sürecine etkisini de eleştirdi. Hakan, "Kamu vicdanının ayaklanmasına gerek bırakmayacak bir hukuk sistemi kurmamız gerekiyor galiba" görüşünü dile getirdi.

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