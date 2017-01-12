Ahmet Hakan: Hakiki başkanlık gelseydi kesin destek olurdum, herkes "Yandım Allah" diyecek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Herkesin 'yandım Allah' diye değiştirmek isteyeceği garip, tuhaf, acayip bir sistem getirdiler. 'Yahu hani sen başkanlık sistemine destek verecektin' diye soranlar oluyor da. O yüzden yazdım bunları" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Hakiki başkanlık gelseydi kesin destek olurdum" başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hakiki başkanlık sistemi gelseydi...

- Başkanlık seçimi ile parlamento seçimi aynı anda olmazdı.

- Başkanın Meclis’i feshetmesi, Meclis’in de başkanı görevden alması mümkün olmazdı.

- Başkan kafasına göre bakan atayamaz, atayacağı bakanlar Meclis önünde saatlerce ter dökerdi.

- “Parti genel başkanı” olan bir başkan, pek tahayyül edilemezdi.

- Başkanın milletvekillerinin seçilmesinde en küçük bir payı bile olamazdı.

- Seçimde halk, “başkan yardımcısı”nı da seçerdi.

- Başkandan hesap sormak çok kolay olurdu.

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Yani bugün içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulur, çok daha demokratik, çok daha kurallı, çok daha hukuki yepyeni bir sistemimiz olurdu.

Ben de buna destek verirdim.

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Ve fakat... Gelgelelim...

Böyle bir başkanlık sistemi getirmek yerine üç-beş yıl sonra herkesin “yandım Allah” diye değiştirmek isteyeceği garip, tuhaf, acayip bir sistem getirdiler.

*

“Yahu hani sen başkanlık sistemine destek verecektin” diye soranlar oluyor da...

O yüzden yazdım bunları.