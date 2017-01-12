T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: Hakiki başkanlık gelseydi kesin destek olurdum, herkes "Yandım Allah" diyecek!

"'Yahu hani sen başkanlık sistemine destek verecektin' diye soranlar oluyor..."

12 Ocak 2017 11:36

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Herkesin 'yandım Allah' diye değiştirmek isteyeceği garip, tuhaf, acayip bir sistem getirdiler. 'Yahu hani sen başkanlık sistemine destek verecektin' diye soranlar oluyor da. O yüzden yazdım bunları" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Hakiki başkanlık gelseydi kesin destek olurdum" başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hakiki başkanlık sistemi gelseydi...

- Başkanlık seçimi ile parlamento seçimi aynı anda olmazdı.

- Başkanın Meclis’i feshetmesi, Meclis’in de başkanı görevden alması mümkün olmazdı.

- Başkan kafasına göre bakan atayamaz, atayacağı bakanlar Meclis önünde saatlerce ter dökerdi.

- “Parti genel başkanı” olan bir başkan, pek tahayyül edilemezdi.

- Başkanın milletvekillerinin seçilmesinde en küçük bir payı bile olamazdı.

- Seçimde halk, “başkan yardımcısı”nı da seçerdi.

- Başkandan hesap sormak çok kolay olurdu.

*

Yani bugün içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulur, çok daha demokratik, çok daha kurallı, çok daha hukuki yepyeni bir sistemimiz olurdu.

Ben de buna destek verirdim.

*

Ve fakat... Gelgelelim...

Böyle bir başkanlık sistemi getirmek yerine üç-beş yıl sonra herkesin “yandım Allah” diye değiştirmek isteyeceği garip, tuhaf, acayip bir sistem getirdiler.

*

“Yahu hani sen başkanlık sistemine destek verecektin” diye soranlar oluyor da...

O yüzden yazdım bunları.

ETİKETLER

Ahmet HakanHürriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24