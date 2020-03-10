Ahmet Hakan: Hakan Şükür Atatürkçü olmuş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye’de yakalama kararı olan eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür’ün ‘Atatürkçü’ olduğunu yazdı.

Hakan, “FETÖ’cülük icabında içki içmektir, darbe karşıtı, solcu, Kemalist olmaktır. İcabında baş açmaktır. İcabında darbeci olmaktır. İcabında dans etmektir. Ve işte görüyorsunuz: İcap etmiş, Hakan Şükür gördüğünüz gibi Atatürkçü olmuş. FETÖ’cülüğün resmi, hiç bu denli net çizilmemişti. Hakan Şükür sayesinde bu da oldu çok şükür." ifadesini kullandı.

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