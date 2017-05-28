Ahmet Hakan: Ha 15 Temmuz'a 'tiyatro' demişsin, ha "Darbeciler Erdoğan'ın yerini Sözcü'den öğrendi"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 19 Mayıs’ta Sözcü Gazetesi’ne yönelik olarak başlatılan 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mediha Olgun, Gökmen Ulu ile ilgili "Ha 15 Temmuz'a 'tiyatro' demişsin, ha 'Darbeciler Erdoğan'ın yerini Sözcü'den öğrendi'. Sözcü’ye operasyon çekeceğim diye... Koca darbe girişimini oyuncağa çevirmeseydiniz bari." yorumunda bulundu.

Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısından ilgili bölüm şöyle:

15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştirenler, Cumhurbaşkanı’nın darbe gecesi nerede olduğunu bilmiyorlarmış.

Bu bilgiyi Sözcü gazetesinin yaptığı bir haberden almışlar.

*

Sözcü’nün iki çalışanı için verilen tutuklama kararında geçiyor bu...

Yani ben söylemiyorum bunu...

Mahkeme söylüyor, yargıç söylüyor, savcı söylüyor.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

- Ha 15 Temmuz’a “tiyatro” demişsin, ha bunu demişsin.

- Ha 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” demişsin, ha bunu demişsin.

Fark etmez.

*

Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı’nı hedef almış eli kanlı darbecilerin, Cumhurbaşkanı’nın nerede olduğunu bilmediklerini varsaymak ve bu en önemli bilgiyi bir gazetenin internet sitesindeki haberden aldıklarını düşünmek...

- BİR: Darbecileri hafife almaktır.

- İKİ: Darbeyi sulandırmaktır.

*

Sözcü’ye operasyon çekeceğim diye...

Koca darbe girişimini oyuncağa çevirmeseydiniz bari...

STATLARA ÇATIR ÇATIR ‘ARENA’ İSMİ VERİLİRKEN

STATLARA çatır çatır “arena” ismi verilirken...

Devletin başında kim vardı?

- İsmet Paşa mı vardı?

- Kılıçdar mı vardı?

- CEHAPE zihniyeti mi vardı?

*

Madem “arena”...

- Bizim zihniyetimize tersti...

- Bize yakışmazdı...

- Türkçe değildi...

Niye açılış törenlerinde minicik bir “hop” bile denmedi?

*

Hadi Cumhurbaşkanı Erdoğan atladı ya da atlatıldı diyelim.

- Bakanlar neredeydi?

- Milletvekilleri?

- Bürokratlar?

- Kanaat önderleri?

Niye herhangi bir ses çıkmadı?

*

Cumhurbaşkanı söylemese...

Kimse “arena”dan rahatsız olmayacak...

Cumhurbaşkanı söyleyince...

Herkes “arena” düşmanı olacak...

Bu mudur yani?

*

Ayrıca...

“Arena” Türkçe değil de “stadyum” pek mi Türkçe?

*

Ne iştir anlamadım ki?

BEN SAHURDA ÇALAN DAVULLARDAN YANAYIM

- Sahur vakti davul çalmasından...

- Maniler söylenerek sokağımızdan geçilmesinden...

- Bu geleneğin hâlâ ayakta olmasından...

Büyük memnuniyet duyuyorum.

*

“İyi ama biz uyumak istiyoruz” falan diyenler var, biliyorum.

Ne yapalım, artık onlar da bu güzel geleneğimizin ayakta kalması adına azıcık katlanıversinler.

*

Bir de şöyle düşünsünler:

Böyle bir gelenek Avrupa’da olsaydı...

Avrupalılar bu geleneklerini canlı tutabilmek adına her şeye katlanırlardı.