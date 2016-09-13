Ahmet Hakan: "Gülenizm Kemalizm'in çocuğu" diyen Yusuf Kaplan, bir dönem "Hocaefendi emniyet sübabı" diyordu

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında "Gülenizm, Kemalizm'in çocuğudur" diyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Oysa aynı Yusuf Kaplan, bir zamanlar şu türden analizler patlatıyordu: 'Fethullah Gülen Hocaefendi ve onun samimi, ihlaslı, dur durak demeden ülke ülke koşan talebeleri, bu ülkenin emniyet supabıdır." dedi. "Bir insan 'Kandırıldım' diyebilir" diyen Ahmet Hakan, "Yeter ki, 'Ben kısa süre öncesine kadar çok ama çok yanlış analizler yapmış, okurlarımı çok hatalı bir şekilde yönlendirmiş, büyük laflar etmiş bir adamım. Ama artık akıllandım. Artık büyük laflar etmeyeceğim, büyük ahkâmlar kesmeyeceğim, iddialı saptamalar yapmayacağım' desin, demeyi bilsin" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, amansız bir Fetullah ve Kemalizm düşmanı olarak beliriyor son günlerde.

*

O kadar ki...

Fetullahçılık ile Kemalizm’i aynı potada eritmeye çalışıyor ve “Gülenizm, Kemalizm’in çocuğudur” falan türü çok iddialı analizler patlatıyor.

*

Oysa aynı Yusuf Kaplan, bir zamanlar şu türden analizler patlatıyordu:

“Fethullah Gülen Hocaefendi ve onun samimi, ihlaslı, dur durak demeden ülke ülke koşan talebeleri, bu ülkenin emniyet supabıdır.”

*

Bir insan değişebilir. Gerçeği görebilir. Farklı düşünmeye başlayabilir. Aldatıldığına inanabilir. “Kandırıldım” diyebilir.

Bunların hepsi normaldir.

Hepsi insana dairdir.

*

Yeter ki...

“Ben kısa süre öncesine kadar çok ama çok yanlış analizler yapmış, okurlarımı çok hatalı bir şekilde yönlendirmiş, büyük laflar etmiş bir adamım. Ama artık akıllandım. Artık büyük laflar etmeyeceğim, büyük ahkâmlar kesmeyeceğim, iddialı saptamalar yapmayacağım” desin, demeyi bilsin.