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Politika

Ahmet Hakan: Gül, Arınç, Çelik ve Babacan parti kurar mı?

"AK Parti’den kopup ayrı parti kurmalarının kolaylaşmayacağını söylemek zor"

04 Şubat 2016 11:33

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP kurucularından, eski Bülent Arınç'ın hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri sonrası ortaya atılan 'yeni parti' iddialarını değerlendirdi. Hakan, "Arınç'a yakın isimler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski bakan Hüseyin Çelik'in bir araya gelerek yeni bir parti kurma hedeflerinin olabileceğini" söyledi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından (4 Şubat 2015) bazı bölümler şöyle:

Gül, Arınç, Çelik ve Babacan parti kurar mı?

"BU konuda üç cümlelik cevap verme hakkın var" deseler... Şu üç cümleyi kurarım:
*
-BİR: Parti kurmaya şimdilik çok ama çok uzaklar ama böyle bir hedeflerinin hiç mi
hiç olmadığını söylemek zor.
*
-İKİ: Parti kurarlar mı, kurmazlar mı bilinemez ama bundan böyle rahatsızlıklarını
dile getirmekten imtina edeceklerini söylemek zor.
*
-ÜÇ: Kendilerine gösterilen tepkilerin dozu artar, düzeyi düşerse... AK Parti’den
kopup ayrı parti kurmalarının kolaylaşmayacağını söylemek zor.

Bülent Arınç’ın son açıklaması geri adım mı?

Ben pek de öyle anlamadım.
*
Bülent Arınç son yazılı açıklamasında...Şu iki şeyi birden yapmaya çalışıyor:
*
-BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı alabildiğine saygılı bir tutum takınarak ve
alabildiğine alttan alarak... Cumhurbaşkanı’nın kendisi hakkında yaptığı, “O zat
dürüst değil” açıklamasını boşluğa düşürmeye çalışıyor. 

-İKİ: Söylediklerinin arkasında durarak... İddiasından vazgeçmeyerek... İddiasına
Yalçın Akdoğan’ı tanık göstererek... “Dürüst değil” açıklamasından duyduğu
rahatsızlığı dile getirerek... Pozisyonunu koruduğunu vurgulamaya çalışıyor.
*
Peki yapmaya çalıştığı şeyi tam olarak başarabiliyor mu?
*
Buna vereceğim cevap şunlar olabilir:-Tam değil.-Eh işte.-Kısmen.

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