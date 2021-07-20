Ahmet Hakan: Genel yaklaşımından, üslubundan, tek taraflı bakışından, mübalağasından, tek kelimeyle tiksindim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Nasıl zorba olunur?" adlı belgeseli eleştirdiği bugünkü köşesinde, "Genel yaklaşımından, üslubundan, tek taraflı bakışından, mübalağasından falan... Tek kelimeyle tiksindim" dedi.

“Saddam’ı anlatıyorlar mesela... ‘Savaş çıkarmak zorbalığın kuralıdır’ diyorlar, ardından da Saddam’ın durup dururken İran’a saldırmasını buna kanıt olarak gösteriyorlar. Ama ABD’nin Saddam’ı İran’a saldırmaya teşvik etmesinden, ‘Saldır koçum arkandayız’ demesinden tek bir harf bile söz etmekten özenle kaçınıyorlar” diyen Hakan şöyle devam etti:

Belgesel çok hınzır, çok hesapsız bir edada... Fakat bütün hınzırlıklar, hesapsızlıklar falan tabii ki bir yere kadar. Mesela... Mao’dan fazla söz edip Çin’i kızdırmamaya acayip özen gösteriyorlar. Fidel Castro’yu sadece şöyle bir gösteriyorlar, Fidelcileri karşılarına almamak için.

Kaddafi’yi ele alırken... Kaddafi’nin ne denli deli, sapık, kafayı yemiş bir manyak olduğunu ballandırarak, mübalağa ederek, bire bin katarak anlatıyorlar. Ama Kaddafi adlı bu manyakla... Batılı kodaman devletlerin iş tutmak için hangi taklaları attıklarından zerre kadar söz etmiyorlar... Zorbalığın kitabını yazıyorlar ama “Zorbaları, biraz da Batılılar ayakta tutar” maddesini es geçiyorlar. Bilerek, isteyerek.

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